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От пользователя @ANASTASIA.Nastia

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Санкт-Петербург → Другое В поиске компании

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Санкт-Петербург → Другое Хорошо отдохнуть

Санкт-Петербург → Другое Сходить на стендап

Санкт-Петербург → Другое Схожу в галерею или в интересное место

Санкт-Петербург → Другое Для общения, обсудить любую проблему

Санкт-Петербург → Другое Сходить на концерт чиж и ко.

Санкт-Петербург → Другое Было бы здорово сходить на пикник в парке

Санкт-Петербург → Другое Пикник в парке или ближайшем пригороде.

Санкт-Петербург → Другое Я с удовольствием с тобой бы встретился

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