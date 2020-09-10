Санкт-Петербург
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От пользователя @ANASTASIA.Nastia
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Я с удовольствием с тобой бы встретился
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Пикник в парке или ближайшем пригороде.
Санкт-Петербург → Другое
Было бы здорово сходить на пикник в парке
Санкт-Петербург → Другое
Сходить на концерт чиж и ко.
Санкт-Петербург → Другое
Для общения, обсудить любую проблему
Санкт-Петербург → Другое
Схожу в галерею или в интересное место
Санкт-Петербург → Другое
Сходить на стендап
Санкт-Петербург → Другое
Хорошо отдохнуть
Санкт-Петербург → Другое
провести классно время,погулять,выпить,мб постдеть где нибудь
Санкт-Петербург → Другое
Совместный отдых и знакомства
Санкт-Петербург → Другое
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