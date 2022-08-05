Санкт-Петербург
У меня день рождения 25 числа ищу с кем отметить и погулять
прогуляться, перекусить
От пользователя @Maksvel
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург → Другое
Путешествую,хотела бы найти человечка,кто покажет Питер))
Санкт-Петербург → Другое
Горные лыжи , найти партнёра по танцам , гулять, болтать.
Санкт-Петербург → Другое
Дружба, дружеская
Санкт-Петербург → Другое
Может погуляем в Таврическом саду или по набережной 😜🍑
Санкт-Петербург → Другое
Погулять сходить в ресторан
Санкт-Петербург → Другое
Выпить вкусный кофе
Санкт-Петербург → Другое
Поболтаем обо всем?)
Санкт-Петербург → Другое
Найти девчонку 50+
Санкт-Петербург → Другое
Поиграть в настольные игры (свинтус , Диксит)
Санкт-Петербург → Другое
Людей в беседу
Санкт-Петербург → Другое
Ищу подружек🖐🏻
Санкт-Петербург → Другое
Поговорить ни о чем и обо всем ,выпить винца
Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!