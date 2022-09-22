Санкт-Петербург
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От пользователя @MariyaS
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Санкт-Петербург → Другое
общаться и дружить
Санкт-Петербург → Другое
Променад по центру
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться либо прокатиться
Санкт-Петербург → Другое
Погулять сходить в ресторан
Санкт-Петербург → Другое
хочу на тусовку в эти выхи 🥨
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Музыкальный пикник в парке на беговой
Санкт-Петербург → Другое
Пикник в парке или ближайшем пригороде.
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Хочу заглянуть в парадные для нового пешего маршрута по городу
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Велопрогулка
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Выпить ,покурить
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться, посидеть в баре или кафе
Санкт-Петербург → Другое
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