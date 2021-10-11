Санкт-Петербург
сыграть в настольный теннис

фото пользователя Andrew_pmbspb
прогуляться, перекусить

Есть столы на Сабировской ул. Или, если знаешь где ещё есть, предлагай

От пользователя @Andrew_pmbspb

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