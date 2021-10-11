Санкт-Петербург
сыграть в настольный теннис
прогуляться, перекусить
Есть столы на Сабировской ул. Или, если знаешь где ещё есть, предлагай
От пользователя @Andrew_pmbspb
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург → Другое
Давай исследовать пригород Санкт-Петербурга?
Санкт-Петербург → Другое
Хочу общаться обо всем с открытыми людьми :)
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по Спб
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в клуб или бар у невского недалеко
Санкт-Петербург → Другое
Вечеринка 8 марта🥂
Санкт-Петербург → Другое
Новые знакомства, общение на разные темы, прогулки в городе и парках
Санкт-Петербург → Другое
Приехал в Питер на день,хочу с кем нибудь прогуляться
Санкт-Петербург → Другое
Прогулка в пригороде
Санкт-Петербург → Другое
Я хочу скем нибудь Перекусить что б прегласили у гостили
Санкт-Петербург → Другое
Ищу подружек🖐🏻
Санкт-Петербург → Другое
Электрополе концерт музыки
Санкт-Петербург → Другое
Попить пивка в баре и поболтать
Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!