Есть столы на Сабировской ул. Или, если знаешь где ещё есть, предлагай

От пользователя @Andrew_pmbspb

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