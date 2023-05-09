Санкт-Петербург
Сыграть на бильярде
прогуляться, перекусить
В баре на ул Ломоносова
В баре на ул Ломоносова
Евреи и цыгане
От пользователя @Sergannn
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