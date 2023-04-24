прогуляться, перекусить

От пользователя @Kristal

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Санкт-Петербург → Другое просто хочется поговорить и уже после встретимся

Санкт-Петербург → Другое Все что душе угодно)От клубов до музеев

Санкт-Петербург → Другое Ищу классных девчонок для душевного общения;)

Санкт-Петербург → Другое Проваляться весь f. день.

Санкт-Петербург → Другое Айда на шашлыки в парк.

Санкт-Петербург → Другое Погулять по городу, поболтать в кафе

Санкт-Петербург → Другое Адекватное общение на различные темы :)

Санкт-Петербург → Другое Просто хочется новых знакомств и интересного общения )

Санкт-Петербург → Другое Петь песни под гитару на берегу залива. Или прокатиться на велосипеде.

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