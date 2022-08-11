Санкт-Петербург
Съездить за город сделать шашлыки
другое
Предлагаю съездить недалеко от Питера, можно на залив, купить мясо, мангал, картошку, пожарить все это, отдохнуть
От пользователя @Serrgey
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