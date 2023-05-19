Санкт-Петербург
Съездить в Выборг или в Кронштадт
прогуляться, перекусить
Приехала в Питер на неделю
Приехала в Питер на неделю
Очень хочу побывать именно в области
От пользователя @Ekataterina
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