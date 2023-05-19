Приехала в Питер на неделю Очень хочу побывать именно в области

От пользователя @Ekataterina

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Санкт-Петербург → Другое Вечером выпить, поболтать в баре

Санкт-Петербург → Другое Держать в страхе весь район или грациозно лавировать в потоке людей

Санкт-Петербург → Другое Поужинать в кафе)

Санкт-Петербург → Другое Найти новых знакомых в Питере

Санкт-Петербург → Другое Давай вместе вкусно кушать и гулять 😋

Санкт-Петербург → Другое Сходить на стендап

Санкт-Петербург → Другое Просто хорошо погулять и повеселиться)

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