Санкт-Петербург
Съездить на Ладогу, позалипать в снежную даль озера.

фото пользователя Ktkd
другое

Хочется немного вырваться из суматохи города и побыть там где спокойнее, было бы очень круто позалипать на ладогу и может быть звёзды(если приехать вечером и не будет туч)
Ну и у осиновецкого маяка прекрасное кафе чтобы покушать)

От пользователя @Ktkd

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