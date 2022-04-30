Хочется немного вырваться из суматохи города и побыть там где спокойнее, было бы очень круто позалипать на ладогу и может быть звёзды(если приехать вечером и не будет туч) Ну и у осиновецкого маяка прекрасное кафе чтобы покушать)

От пользователя @Ktkd

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