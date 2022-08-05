прогуляться, перекусить

От пользователя @Lisichka

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Санкт-Петербург → Другое Хотел бы узнать, какое у вас любимое стихотворение. Ну или книга )

Санкт-Петербург → Другое Экскурсия, с попутчицей всегда интереснее

Санкт-Петербург → Другое Сходить в тир

Санкт-Петербург → Другое Пообедать в уютном месте,на севере города,поболтать🤗

Санкт-Петербург → Другое Хочу погулять. Буду рада если покажешь мне прикольное местечко

Санкт-Петербург → Другое АКТИВНЫХ РЕБЯТ В БЕСЕДУ

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться, посидеть в баре или кафе

Санкт-Петербург → Другое Бар/1703 ждём всех

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!