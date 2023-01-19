прогуляться, перекусить

От пользователя @Chel

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Санкт-Петербург → Другое Покататься на велике

Санкт-Петербург → Другое Сходить на каток в Севкабель или в музей

Санкт-Петербург → Другое 30+!!! давайте знакомиться и проводить время за интересными беседами

Санкт-Петербург → Другое Гулять в выходные

Санкт-Петербург → Другое погулять по городу, пофоткать друг друга, сходить на творческие мк

Санкт-Петербург → Другое За любой кипиш)

Санкт-Петербург → Другое Побродить по городу,перекусить.

Санкт-Петербург → Другое Погулять по городу)

Санкт-Петербург → Другое Сходить в музей политической истории России

Санкт-Петербург → Другое Я хочу гулять и общаться

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