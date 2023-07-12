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Санкт-Петербург → Другое Какие у вас минусы?

Санкт-Петербург → Другое Поговорить ни о чем и обо всем ,выпить винца

Санкт-Петербург → Другое Обо всем и ни о чем

Санкт-Петербург → Другое Ищу с кем зависнуть

Санкт-Петербург → Другое Пообщаться на разные темы

Санкт-Петербург → Другое Поболтать обо всем, возможно и встретится после)

Санкт-Петербург → Другое Го в контакт бар на Маяковской

Санкт-Петербург → Другое Какая у тебя мечта, материальная и нематериальная?

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