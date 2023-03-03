Очень хочется на шашлыки ,на природу ,ну или в парк :) собраться парами или собрать разных людей в компанию ,чтобы познакомится .Возможно потом вместе куда -то выбираться.не против семейных пар с детьми :)

От пользователя @Karabas

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