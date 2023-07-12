Санкт-Петербург
Совместные прогулки

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прогуляться, перекусить

Переехал недавно, изучаю город. Ищу новые знакомства для совместного времяпрепровождения.

От пользователя @Admin

2 участника
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