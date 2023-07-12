Переехал недавно, изучаю город. Ищу новые знакомства для совместного времяпрепровождения.

От пользователя @Admin

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Санкт-Петербург → Другое погулять по городу, пофоткать друг друга, сходить на творческие мк

Санкт-Петербург → Другое Просто хорошо погулять и повеселиться)

Санкт-Петербург → Другое Сходить на каток в Севкабель или в музей

Санкт-Петербург → Другое На сайте впервые

Санкт-Петербург → Другое Сходить на бадминтон 🏸/групповые занятие

Санкт-Петербург → Другое В поиске компании

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться да развеяться.

Санкт-Петербург → Другое Пошли на Stereoleto?

Санкт-Петербург → Другое Прогулки и интересное времяпровождение

Санкт-Петербург → Другое Смотреть трукрайм, кататься на концерты, крысюкать на кухне за чаем👀

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