Санкт-Петербург
Совместные прогулки
прогуляться, перекусить
Переехал недавно, изучаю город. Ищу новые знакомства для совместного времяпрепровождения.
От пользователя @Admin
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