Санкт-Петербург
Собраться где нибудь в парке

фото пользователя Ravana
собрать компанию

Собираемся в парке, играем в театральные игры, общаемся и развлекаемся. Стеснительным и необщительным рады вдвойне :)

От пользователя @Ravana

6 участников
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