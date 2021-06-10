Санкт-Петербург
Собраться где нибудь в парке
собрать компанию
Собираемся в парке, играем в театральные игры, общаемся и развлекаемся. Стеснительным и необщительным рады вдвойне :)
От пользователя @Ravana
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