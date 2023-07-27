Собрать компанию)

прогуляться, перекусить

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Поговорить ни о чем и обо всем ,выпить винца

Найти того с кем можно душевно поговорить, покидать мемы ))

Прогуляться по городу, зайти в кафе

Сходить компанией в бар и поиграть в АЛКОигры, (игры есть)

Хочу попробовать те самые 36 вопросов и 4 минуты зрительного контакта

Найти человека, с которым мне будет легко и интересно :)

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новая социальная сеть для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди попутчиков в путешествие, погулять, ходить в зал, с кем снимать квартиру, или просто поговорить в чате

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время

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