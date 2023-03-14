После караоке пойдём гулять по невскому.

От пользователя @Alexbram

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Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по центру

Санкт-Петербург → Другое С мной не с кучно

Санкт-Петербург → Другое Сходить на каток в Севкабель или в музей

Санкт-Петербург → Другое Ищу собеседника и друга)

Санкт-Петербург → Другое Предлагаю сходить куда угодно что бы познакомится

Санкт-Петербург → Другое Погулять по городу

Санкт-Петербург → Другое всем девчонкам прогуляться? Не хотите?

Санкт-Петербург → Другое Все что угодно

Санкт-Петербург → Другое Прогулки и интересное времяпровождение

Санкт-Петербург → Другое Буду рада новым знакомствам! 🙂

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