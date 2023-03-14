Санкт-Петербург
Собираю весёлую компанию в караоке бар.

фото пользователя Alexbram
собрать компанию

После караоке пойдём гулять по невскому.

От пользователя @Alexbram

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