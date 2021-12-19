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От пользователя @Letsweb

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Санкт-Петербург → Другое Хочу поболтать с теми, кому интересна 🇦🇷😃 Кто тоже любит эту страну?)

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Санкт-Петербург → Другое Побродить по городу,перекусить.

Санкт-Петербург → Другое покататься на велосипедах

Санкт-Петербург → Другое Сходить в кино 🍿

Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар

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