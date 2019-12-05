Санкт-Петербург
Снять фильм или клип или собрать группу или я пошёл домой
прогуляться, перекусить
От пользователя @Letsweb
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург → Другое
Может погуляем в Таврическом саду или по набережной 😜🍑
Санкт-Петербург → Другое
Поговорить ни о чем и обо всем ,выпить винца
Санкт-Петербург → Другое
Съездить за город сделать шашлыки
Санкт-Петербург → Другое
Ля найдись уже нормальная подружка ну емае
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться, поискать красивые места, перекусить)
Санкт-Петербург → Другое
Идем на фестиваль 👺
Санкт-Петербург → Другое
Прогулки и интересное времяпровождение
Санкт-Петербург → Другое
Хочу найти друзей - единомышленников! Лампового общения.
Санкт-Петербург → Другое
Я тоже хочу подружиться :)
Санкт-Петербург → Другое
Найти лучшую подругу (родственную душу)
Санкт-Петербург → Другое
Сходить на выставку, обойти центр и вкусно покушать!)
Санкт-Петербург → Другое
Хочу болтать, гулять в центре и пить кофе (или вино🌝)
Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!