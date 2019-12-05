прогуляться, перекусить

От пользователя @Letsweb

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Санкт-Петербург → Другое Хочу болтать, гулять в центре и пить кофе (или вино🌝)

Санкт-Петербург → Другое Сходить на выставку, обойти центр и вкусно покушать!)

Санкт-Петербург → Другое Я тоже хочу подружиться :)

Санкт-Петербург → Другое Прогулки и интересное времяпровождение

Санкт-Петербург → Другое Идем на фестиваль 👺

Санкт-Петербург → Другое Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

Санкт-Петербург → Другое Съездить за город сделать шашлыки

Санкт-Петербург → Другое Поговорить ни о чем и обо всем ,выпить винца

Санкт-Петербург → Другое Может погуляем в Таврическом саду или по набережной 😜🍑

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