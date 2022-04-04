Санкт-Петербург
Сначала в бар, а там посмотрим))
прогуляться, перекусить
Пару бокальчиков для настроения и легкой беседы?;)
От пользователя @MikeMatr
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