Санкт-Петербург
Сначала в бар, а там посмотрим))

фото пользователя MikeMatr
прогуляться, перекусить

Пару бокальчиков для настроения и легкой беседы?;)

От пользователя @MikeMatr

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Alena_Guliaeva
Санкт-Петербург → Другое

Погулять, сделать фотографии тебя на улице

маленькое фото пользователя 3OOW
Санкт-Петербург → Другое

БДСМ вечеринка 18+

маленькое фото пользователя Nixttay
Санкт-Петербург → Другое

Пофоткаться/погулять

маленькое фото пользователя Jenni
Санкт-Петербург → Другое

Погулять с собаками, попивая кофеек 🐕

маленькое фото пользователя hqdsv
Санкт-Петербург → Другое

Гоу в Питерскую беседу :)

маленькое фото пользователя Wwettt
Санкт-Петербург → Другое

Самопознание через окружающий мир

маленькое фото пользователя bezorgazma
Санкт-Петербург → Другое

Потусить в баре

маленькое фото пользователя Sam_Maxim
Санкт-Петербург → Другое

Сходить на концерт Mojento. Ты со мной?

маленькое фото пользователя Kate05
Санкт-Петербург → Другое

Собраться в антикафе поиграть в настолки

маленькое фото пользователя sm64
Санкт-Петербург → Другое

Найти девчонку 50+

маленькое фото пользователя Miti
Санкт-Петербург → Другое

Прогулять, поиграть в настолки

маленькое фото пользователя V1adislav
Санкт-Петербург → Другое

Я хочу найти друзей в Питере, иногда куда-то ходить

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!