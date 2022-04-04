Пару бокальчиков для настроения и легкой беседы?;)

От пользователя @MikeMatr

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Санкт-Петербург → Другое Я хочу найти друзей в Питере, иногда куда-то ходить

Санкт-Петербург → Другое Прогулять, поиграть в настолки

Санкт-Петербург → Другое Собраться в антикафе поиграть в настолки

Санкт-Петербург → Другое Сходить на концерт Mojento. Ты со мной?

Санкт-Петербург → Другое Потусить в баре

Санкт-Петербург → Другое Самопознание через окружающий мир

Санкт-Петербург → Другое Гоу в Питерскую беседу :)

Санкт-Петербург → Другое Погулять с собаками, попивая кофеек 🐕

Санкт-Петербург → Другое Погулять, сделать фотографии тебя на улице

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