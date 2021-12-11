Санкт-Петербург
Сложное, тяжёлое общение. Неинтересные темы, пассивные собеседники.
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От пользователя @Hellenskin
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