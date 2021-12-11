пообщаться

От пользователя @Hellenskin

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Санкт-Петербург → Другое Погулять с собаками, попивая кофеек 🐕

Санкт-Петербург → Другое Сходить компанией в бар

Санкт-Петербург → Другое Хочу общаться обо всем с открытыми людьми :)

Санкт-Петербург → Другое Подружку для прогулок ))))

Санкт-Петербург → Другое Выпить красного в парке

Санкт-Петербург → Другое Погулять в центре, сходить в бар

Санкт-Петербург → Другое Сходить в кино на человека-паука

Санкт-Петербург → Другое Найти соседей по острову (Петроградка)

Санкт-Петербург → Другое Погулять по городу, поболтать в кафе

Санкт-Петербург → Другое Зарядиться от общения с прекрасным человеком

Санкт-Петербург → Другое Просто хочется новых знакомств и интересного общения )

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