Санкт-Петербург
Сложное, тяжёлое общение. Неинтересные темы, пассивные собеседники.

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От пользователя @Hellenskin

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