Санкт-Петербург
Схожу в галерею или в интересное место
прогуляться, перекусить
От пользователя @Nikki911
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