прогуляться, перекусить

От пользователя @Nikki911

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Санкт-Петербург → Другое Погулять в субботу днем в центре, посидеть в кафе

Санкт-Петербург → Другое Хочу провести эти выходные в хорошей компании

Санкт-Петербург → Другое Сходить на выставку, обойти центр и вкусно покушать!)

Санкт-Петербург → Другое Леди-чатик для худеющих🧙🏻‍♀️Тренирумся, поддерживаем друг друга🤍

Санкт-Петербург → Другое За любой кипиш)

Санкт-Петербург → Другое пойти в сауну прямо сейчас со знакомыми, все прилично

Санкт-Петербург → Другое Сходить в барчик и найти друзей в новом городе :)

Санкт-Петербург → Другое Любители и новички в Хуанхэ и Янцзы(настолка)

Санкт-Петербург → Другое Гулять в выходные

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по летнему городу

Санкт-Петербург → Другое Съездить за город сделать шашлыки

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Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

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