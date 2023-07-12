сходить на мероприятие

От пользователя @Max_on

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Санкт-Петербург → Другое Может сходим в кино вместе

Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар

Санкт-Петербург → Другое Замутим уличный фотосет. (Я-фотограф, ты- модель)

Санкт-Петербург → Другое Может пофоткаем друг друга ???

Санкт-Петербург → Другое В Выборг на выходные

Санкт-Петербург → Другое Какие у вас минусы?

Санкт-Петербург → Другое Изучить все неизученные районы Эспиби и области🫠

Санкт-Петербург → Другое Все и обо всем

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