прогуляться, перекусить

От пользователя @Wwettt

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Санкт-Петербург → Другое Обсудить погоду в городе

Санкт-Петербург → Другое Я тоже хочу подружиться :)

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться перекусить выпить че нибудь

Санкт-Петербург → Другое Покататься по ночному городу под музыку)

Санкт-Петербург → Другое Кому не спится по ночам

Санкт-Петербург → Другое Ищу компанию на фестиваль Шабаш (Питер, 17 июня)

Санкт-Петербург → Другое Покататься на байке

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по центру

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