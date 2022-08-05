Санкт-Петербург
Сходить в театр

фото пользователя Max_on
прогуляться, перекусить

Театр Комедии имени Акимова
"Небесный тихоход" в 19:00
Бесплатно, так как подарили два билета

От пользователя @Max_on

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