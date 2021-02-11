сходить на мероприятие

Хочу найти подругу или даже подруг?

Недавно переехала в Санкт-Петербург для учебы и разочаровалась во всем. Радужные домики порушились, поэтому ищу общения, способного вернуть веру в человека.

Очень ценю начитанность, тягу к знаниям, вкус, стиль и умение общаться.

Парни не интересуют, так как состою в самых счастливых отношениях.

Я не смогу составить вам компанию в клубах и пабах, так как интерес к этому давно угас, но сходить на открытые занятия по фитнесу/йоге или прочитать вместе книгу -всегда пожалуйста.