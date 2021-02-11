Санкт-Петербург
Сходить в Русский музей
Хочу найти подругу или даже подруг?
Недавно переехала в Санкт-Петербург для учебы и разочаровалась во всем. Радужные домики порушились, поэтому ищу общения, способного вернуть веру в человека.
Очень ценю начитанность, тягу к знаниям, вкус, стиль и умение общаться.
Парни не интересуют, так как состою в самых счастливых отношениях.
Я не смогу составить вам компанию в клубах и пабах, так как интерес к этому давно угас, но сходить на открытые занятия по фитнесу/йоге или прочитать вместе книгу -всегда пожалуйста.
От пользователя @Laina
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Заголовок : пук 🌚🌝
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