Санкт-Петербург
Сходить в Русский музей

фото пользователя Laina
сходить на мероприятие

Хочу найти подругу или даже подруг?
Недавно переехала в Санкт-Петербург для учебы и разочаровалась во всем. Радужные домики порушились, поэтому ищу общения, способного вернуть веру в человека.
Очень ценю начитанность, тягу к знаниям, вкус, стиль и умение общаться.
Парни не интересуют, так как состою в самых счастливых отношениях.
Я не смогу составить вам компанию в клубах и пабах, так как интерес к этому давно угас, но сходить на открытые занятия по фитнесу/йоге или прочитать вместе книгу -всегда пожалуйста.

От пользователя @Laina

4 участника
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Калининград

маленькое фото пользователя Leka.01.01
Санкт-Петербург → Другое

Диалога с интересными людьми)

маленькое фото пользователя Danila
Санкт-Петербург → Другое

Устал гулять один

маленькое фото пользователя SvetaIov98
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляемся по городу, сходим на выставку/ в бар)

маленькое фото пользователя Sanek81
Санкт-Петербург → Другое

Посидеть в баре, завести новые знакомства покататься по ночному городу

маленькое фото пользователя Evgabra
Санкт-Петербург → Другое

Заголовок : пук 🌚🌝

маленькое фото пользователя Tasya
Санкт-Петербург → Другое

Сходить на концерт Группы Три дня дождя

маленькое фото пользователя Nixttay
Санкт-Петербург → Другое

Пофоткаться/погулять

маленькое фото пользователя Abcd2001
Санкт-Петербург → Другое

С мной не с кучно

маленькое фото пользователя Alena_Guliaeva
Санкт-Петербург → Другое

Погулять, пофотографировать тебя

маленькое фото пользователя kesee
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Julechka
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в бар

маленькое фото пользователя moamratsec
Санкт-Петербург → Другое

Хочу сходить в клуб и напиться, составьте компанию)

Хочешь найти новых друзей в городе Калининград?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Калининград, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!