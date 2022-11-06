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От пользователя @Darya

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Санкт-Петербург → Другое Жизнь и отдых

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Санкт-Петербург → Другое Найти соседей по острову (Петроградка)

Санкт-Петербург → Другое Изучить все неизученные районы Эспиби и области🫠

Санкт-Петербург → Другое Идей много, реализация подкачивает

Санкт-Петербург → Другое Пошли на Stereoleto?

Санкт-Петербург → Другое Хочу найти подругу примерно моего возраста для совместных прогулок

Санкт-Петербург → Другое Ищу весёлых ребят с которыми можно потусить, пообщаться , дружить )

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