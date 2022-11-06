Санкт-Петербург
Сходить в музей академии Штиглица
другое
От пользователя @Darya
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург → Другое
Променад по центру
Санкт-Петербург → Другое
Ищу компанию на фестиваль Шабаш (Питер, 17 июня)
Санкт-Петербург → Другое
Ищу весёлых ребят с которыми можно потусить, пообщаться , дружить )
Санкт-Петербург → Другое
Хочу найти подругу примерно моего возраста для совместных прогулок
Санкт-Петербург → Другое
Пошли на Stereoleto?
Санкт-Петербург → Другое
Идей много, реализация подкачивает
Санкт-Петербург → Другое
Изучить все неизученные районы Эспиби и области🫠
Санкт-Петербург → Другое
Найти соседей по острову (Петроградка)
Санкт-Петербург → Другое
Просто ищу интересных ребят)
Санкт-Петербург → Другое
Жизнь и отдых
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по Питеру)
Санкт-Петербург → Другое
Хочу познакомится с новыми людьми
Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!