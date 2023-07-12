прогуляться, перекусить

От пользователя @lyova

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Санкт-Петербург → Другое Сходить в Cake&Breakfast

Санкт-Петербург → Другое Может погуляем в Таврическом саду или по набережной 😜🍑

Санкт-Петербург → Другое Как думаете в разводе или расставании виноваты только женщины?

Санкт-Петербург → Другое Ищу подругу для общения, вечерних походов в кино, катания на роликах

Санкт-Петербург → Другое Зарядиться от общения с прекрасным человеком

Санкт-Петербург → Другое Прогулка по городу

Санкт-Петербург → Другое Прогулка пешком или на велосипеде

Санкт-Петербург → Другое Буду рада новым знакомствам! 🙂

Санкт-Петербург → Другое Пообщаться на разные темы

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