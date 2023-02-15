прогуляться, перекусить

От пользователя @cherepenova

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Санкт-Петербург → Другое Давай просто сходим куда-нибудь

Санкт-Петербург → Другое Без разницы. Погулять, попить пиво.

Санкт-Петербург → Другое Сходить в театр

Санкт-Петербург → Другое Поболтать про аниме, сериалы (да про всё на самом деле)

Санкт-Петербург → Другое Сходить компанией в бар и поиграть в АЛКОигры, (игры есть)

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться да развеяться.

Санкт-Петербург → Другое На тему искусства с теми кто хочет создавать своими руками...

Санкт-Петербург → Другое Погулять по непарадному центру Петербурга

Санкт-Петербург → Другое Сходить на концерт чиж и ко.

Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар

Санкт-Петербург → Другое Я здесь в первый раз . Давайте общаться. Ищу новых друзей

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