Санкт-Петербург
Сходить в кино/кафе/клуб)
прогуляться, перекусить
От пользователя @cherepenova
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Другие мероприятия в городе Москва
Санкт-Петербург → Другое
Я здесь в первый раз . Давайте общаться. Ищу новых друзей
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в бар
Санкт-Петербург → Другое
Сходить на концерт чиж и ко.
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Погулять по непарадному центру Петербурга
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На тему искусства с теми кто хочет создавать своими руками...
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться да развеяться.
Санкт-Петербург → Другое
Сходить компанией в бар и поиграть в АЛКОигры, (игры есть)
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Поболтать про аниме, сериалы (да про всё на самом деле)
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться, выпить кофе, пофотогоафировать друг друга
Санкт-Петербург → Другое
Сходить в театр
Санкт-Петербург → Другое
Без разницы. Погулять, попить пиво.
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Давай просто сходим куда-нибудь
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