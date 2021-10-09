прогуляться, перекусить

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Санкт-Петербург → Другое Выпить красного в парке

Санкт-Петербург → Другое 30+!!! давайте знакомиться и проводить время за интересными беседами

Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар

Санкт-Петербург → Другое Сходить в театр

Санкт-Петербург → Другое сходить на концерт руслана cmh 23 августа

Санкт-Петербург → Другое С мной не с кучно

Санкт-Петербург → Другое погулять по городу, пофоткать друг друга, сходить на творческие мк

Санкт-Петербург → Другое Хорошо отдохнуть

Санкт-Петербург → Другое Лечу на Байкал с 6 по 13. Есть кто тоже летит?

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