прогуляться, перекусить

От пользователя @LadyCat

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Санкт-Петербург → Другое Подружиться и провести вместе время😃

Санкт-Петербург → Другое может сможем в перспективе погулять во дворах)))))

Санкт-Петербург → Другое Я просто общаюсь.

Санкт-Петербург → Другое Приехал в Питер на день,хочу с кем нибудь прогуляться

Санкт-Петербург → Другое Пообедать на летней веранде и прогуляться по центру

Санкт-Петербург → Другое Обо всем и ни о чем

Санкт-Петербург → Другое Завалиться домой чтоб посмотреть кино и поесть гадостей

Санкт-Петербург → Другое Ля найдись уже нормальная подружка ну емае

Санкт-Петербург → Другое Устал гулять один

Санкт-Петербург → Другое Буду рада встретиться и классно провести время

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