Санкт-Петербург
сходить в кино или по городу, посидеть в кафешке, аквапарк
прогуляться, перекусить
От пользователя @LadyCat
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