Санкт-Петербург
сходить в кино или по городу, посидеть в кафешке, аквапарк

фото пользователя LadyCat
прогуляться, перекусить

От пользователя @LadyCat

10 участников
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