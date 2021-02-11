прогуляться, перекусить

От пользователя @Tima2

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Санкт-Петербург → Другое Диалога с интересными людьми)

Санкт-Петербург → Другое Поездка в Выборг

Санкт-Петербург → Другое Всегда рада новым людям!

Санкт-Петербург → Другое Прогулка по центру, посидеть где нибудь

Санкт-Петербург → Другое Пообщаться на разные темы

Санкт-Петербург → Другое Предлагаю сходить куда угодно что бы познакомится

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться, посидеть в кафе, сходить на тусовку ))

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