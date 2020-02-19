прогуляться, перекусить

От пользователя @Tima2

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Санкт-Петербург → Другое Найти соседей по острову (Петроградка)

Санкт-Петербург → Другое общаться и дружить

Санкт-Петербург → Другое Погулять с собаками, попивая кофеек 🐕

Санкт-Петербург → Другое За любой кипиш)

Санкт-Петербург → Другое Хочу общаться обо всем с открытыми людьми :)

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