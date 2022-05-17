сходить на мероприятие

От пользователя @Exompleemail.com

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Санкт-Петербург → Другое погулять или сходить куда нибудь

Санкт-Петербург → Другое Сходить в театр, музей или выставку. Или просто где-то посидеть

Санкт-Петербург → Другое поиграть в настолки

Санкт-Петербург → Другое Хочу поболтать с теми, кому интересна 🇦🇷😃 Кто тоже любит эту страну?)

Санкт-Петербург → Другое Завалиться домой чтоб посмотреть кино и поесть гадостей

Санкт-Петербург → Другое Предлагаю хорошо провести время в новой компании

Санкт-Петербург → Другое Предлагаю сходить куда угодно что бы познакомится

Санкт-Петербург → Другое От какой песни кайфуете?

Санкт-Петербург → Другое Найти открытую и искреннию подругу😌 можно не одну

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