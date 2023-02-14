Санкт-Петербург
Сходить в Эрмитаж

фото пользователя Hoshi
прогуляться, перекусить

Как насчёт вместе встретиться с Ван Гогом?

От пользователя @Hoshi

1 участник
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