Как насчёт вместе встретиться с Ван Гогом?

От пользователя @Hoshi

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Санкт-Петербург → Другое 🙋 ищу с кем поболтать

Санкт-Петербург → Другое Погулять по Питеру)

Санкт-Петербург → Другое Давай будем идти, пить кофе и курить.

Санкт-Петербург → Другое На каток , посидеть где-нибудь

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