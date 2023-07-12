прогуляться, перекусить

От пользователя @Inst_pruff

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Санкт-Петербург → Другое Сходить в кино/кафе/клуб)

Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар

Санкт-Петербург → Другое Погулять по городу

Санкт-Петербург → Другое покататься на велосипедах

Санкт-Петербург → Другое Как думаете в разводе или расставании виноваты только женщины?

Санкт-Петербург → Другое Горные лыжи , найти партнёра по танцам , гулять, болтать.

Санкт-Петербург → Другое Посмотреть кино под открытым небом

Санкт-Петербург → Другое Сходить на каток в Севкабель или в музей

Санкт-Петербург → Другое Покататься на машине вечером ночной Питер

Санкт-Петербург → Другое Найти открытую и искреннию подругу😌 можно не одну

Санкт-Петербург → Другое Ищу подруг, с кем можно запланировано или спонтанно сходить куда-то))

Санкт-Петербург → Другое Сходить на концерт Mojento. Ты со мной?

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