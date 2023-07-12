Санкт-Петербург
Сходить в Cake&Breakfast

фото пользователя Inst_pruff
прогуляться, перекусить

От пользователя @Inst_pruff

1 участник
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Sam_Maxim
Санкт-Петербург → Другое

Сходить на концерт Mojento. Ты со мной?

маленькое фото пользователя Yanoplanetyanka
Санкт-Петербург → Другое

Ищу подруг, с кем можно запланировано или спонтанно сходить куда-то))

маленькое фото пользователя Valeriay
Санкт-Петербург → Другое

Найти открытую и искреннию подругу😌 можно не одну

маленькое фото пользователя Zohan
Санкт-Петербург → Другое

Покататься на машине вечером ночной Питер

маленькое фото пользователя Krylova
Санкт-Петербург → Другое

Сходить на каток в Севкабель или в музей

маленькое фото пользователя Kira20
Санкт-Петербург → Другое

Посмотреть кино под открытым небом

маленькое фото пользователя Manusha
Санкт-Петербург → Другое

Горные лыжи , найти партнёра по танцам , гулять, болтать.

маленькое фото пользователя Victoria_S
Санкт-Петербург → Другое

Как думаете в разводе или расставании виноваты только женщины?

маленькое фото пользователя Alexandr
Санкт-Петербург → Другое

покататься на велосипедах

маленькое фото пользователя Yanni_345
Санкт-Петербург → Другое

Погулять по городу

маленькое фото пользователя Ksyunia
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в бар

маленькое фото пользователя cherepenova
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в кино/кафе/клуб)

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!