Санкт-Петербург
сходить в бильярд(пол и возраст не важен)
прогуляться, перекусить
Всем приветы! Играю плохо, но люблю.
Всем приветы! Играю плохо, но люблю.
Сегодня хочу сходить в кирочный двор, или у тебя на районе. Можно и прогуляться до/после
От пользователя @Viktor0001
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