Всем приветы! Играю плохо, но люблю. Сегодня хочу сходить в кирочный двор, или у тебя на районе. Можно и прогуляться до/после

От пользователя @Viktor0001

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