Санкт-Петербург
сходить в бильярд(пол и возраст не важен)

фото пользователя Viktor0001
прогуляться, перекусить

Всем приветы! Играю плохо, но люблю.
Сегодня хочу сходить в кирочный двор, или у тебя на районе. Можно и прогуляться до/после

От пользователя @Viktor0001

3 участника
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