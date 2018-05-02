Я с подругой иду в бар. Мы в поисках ненавязчивой мужской компании (1-2 молодых человека). Только для приятельского общения.

От пользователя @redhead

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Санкт-Петербург → Другое Просто смотрю принцип приложения)

Санкт-Петербург → Другое Погода говно(3.05), ну сегодня получше(5.05)

Санкт-Петербург → Другое Погулять в субботу днем в центре, посидеть в кафе

Санкт-Петербург → Другое Без разницы. Погулять, попить пиво.

Санкт-Петербург → Другое Поиграть в настольные игры (свинтус , Диксит)

Санкт-Петербург → Другое Побродить по городу,перекусить.

Санкт-Петербург → Другое Идём гулять по Центральному району

Санкт-Петербург → Другое Познакомиться с новыми людьми и если повезёт найти друзей.

Санкт-Петербург → Другое Я мама в декрете. Хочу пообщаться, Можкт совместные прогулки с детьми.

Санкт-Петербург → Другое Сходить в музей политической истории России

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!