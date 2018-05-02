Санкт-Петербург
Сходить в бар Скёль

прогуляться, перекусить

Я с подругой иду в бар.
Мы в поисках ненавязчивой мужской компании (1-2 молодых человека). Только для приятельского общения.

От пользователя @redhead

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