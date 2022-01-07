прогуляться, перекусить

От пользователя @Daria_Goncharova

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Санкт-Петербург → Другое Хочу погулять. Буду рада если покажешь мне прикольное местечко

Санкт-Петербург → Другое Пообщаться, а дальше видно будет)

Санкт-Петербург → Другое Изучить все неизученные районы Эспиби и области🫠

Санкт-Петербург → Другое Гулять, обсуждать, пить айс латте. Хочу больше подруг:)

Санкт-Петербург → Другое Пойти в бар🍻

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по городу. Пообщаться . Посидеть в кафе .

Санкт-Петербург → Другое Посмотреть кино в обнимку

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