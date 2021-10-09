сходить на мероприятие

От пользователя @Julia_1111111

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Санкт-Петербург → Другое Прогулка по городу

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по Питеру

Санкт-Петербург → Другое Покататься на велосипеде или самокате по ночному Питеру. Или дневному.

Санкт-Петербург → Другое Пойти в бар🍻

Санкт-Петербург → Другое Поговорить ни о чем и обо всем ,выпить винца

Санкт-Петербург → Другое 30+!!! давайте знакомиться и проводить время за интересными беседами

Санкт-Петербург → Другое прогуляться по паркам послезавтра

Санкт-Петербург → Другое Всегда рада новым людям!

Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар

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