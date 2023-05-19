Санкт-Петербург
Сходить в бар , или какое-либо заведение, пообщаться вечерком
прогуляться, перекусить
От пользователя @AnRu
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