прогуляться, перекусить

От пользователя @AnRu

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Санкт-Петербург → Другое Собраться в антикафе поиграть в настолки

Санкт-Петербург → Другое Найти подругу для общения и прогулок в Питере

Санкт-Петербург → Другое С пришедшей весной гулять на Коменде

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по Питеру

Санкт-Петербург → Другое Затусить в спб

Санкт-Петербург → Другое Давай вместе вкусно кушать и гулять 😋

Санкт-Петербург → Другое Я хочу общаться, прогуляться

Санкт-Петербург → Другое Погулять сегодня вечером

Санкт-Петербург → Другое Сходить в тир

Санкт-Петербург → Другое Ищу подругу, чтобы гулять летом по Питеру

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