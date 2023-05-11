прогуляться, перекусить

От пользователя @liskus

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Санкт-Петербург → Другое Кто сегодня курить кальян?

Санкт-Петербург → Другое Замутим уличный фотосет. (Я-фотограф, ты- модель)

Санкт-Петербург → Другое Сходить в театр, музей или выставку. Или просто где-то посидеть

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по парку

Санкт-Петербург → Другое погулять по городу, пофоткать друг друга, сходить на творческие мк

Санкт-Петербург → Другое Поболтать, сходить в бар, кино, на концерт

Санкт-Петербург → Другое пообщаться и познакомиться с интересными людьми

Санкт-Петербург → Другое Сходить на экскурсию в Мраморный дворец

Санкт-Петербург → Другое Как на счёт по пивку?)

Санкт-Петербург → Другое Соберемся на шашлыки?)

Санкт-Петербург → Другое Ищу новых друзей и знакомых

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!