Емае, есть тут люди, которые умеют отдыхать?

От пользователя @blessedbaby

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Санкт-Петербург → Другое Просто ищу интересных ребят)

Санкт-Петербург → Другое Ищу компанию на концерт Князя, посвященный Мише и Королю и Шуту 🤟

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по центру

Санкт-Петербург → Другое Пойти в бар🍻

Санкт-Петербург → Другое Лечу на Байкал с 6 по 13. Есть кто тоже летит?

Санкт-Петербург → Другое Прогулять, поиграть в настолки

Санкт-Петербург → Другое Хочу прогуляться по городу, вкусненько покушать

Санкт-Петербург → Другое Может погуляем в Таврическом саду или по набережной 😜🍑

Санкт-Петербург → Другое Пройтись по лесу

Санкт-Петербург → Другое Я здесь в первый раз . Давайте общаться. Ищу новых друзей

Санкт-Петербург → Другое Снять фильм или клип или собрать группу или я пошёл домой

Санкт-Петербург → Другое Может сходим в кино вместе

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