Санкт-Петербург
Сходить в бар!!!
прогуляться, перекусить
Емае, есть тут люди, которые умеют отдыхать?
От пользователя @blessedbaby
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Просто ищу интересных ребят)
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