Санкт-Петербург
Сходить в бар!!!

фото пользователя blessedbaby
прогуляться, перекусить

Емае, есть тут люди, которые умеют отдыхать?

От пользователя @blessedbaby

32 участника
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