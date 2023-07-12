Ищу себе друзей в СПБ!) переехала три месяца тому назад🤪 Если ты творческий, эмпатичный, активный, разносторонний человечек - welcome

От пользователя @Generalosa

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Санкт-Петербург → Другое Вечером в кб

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться и пойти пить кофе)

Санкт-Петербург → Другое Экскурсия, с попутчицей всегда интереснее

Санкт-Петербург → Другое Погулять в центре, сходить в бар

Санкт-Петербург → Другое Было бы здорово с кем-нибудь комфортно пообщаться 🩵

Санкт-Петербург → Другое Какие у вас минусы?

Санкт-Петербург → Другое Ищу общения на миллион тем, от прогулок до психологии

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