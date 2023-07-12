Санкт-Петербург
Сходить на выставку, обойти центр и вкусно покушать!)
прогуляться, перекусить
Ищу себе друзей в СПБ!) переехала три месяца тому назад🤪
Ищу себе друзей в СПБ!) переехала три месяца тому назад🤪
Если ты творческий, эмпатичный, активный, разносторонний человечек - welcome
От пользователя @Generalosa
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