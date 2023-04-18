Сходить на выставку, обойти центр и вкусно покушать!)

Ищу себе друзей в СПБ!) переехала три месяца тому назад🤪 Если ты творческий, эмпатичный, активный, разносторонний человечек - welcome

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Сходить в барчик и найти друзей в новом городе :)

Блин блинский, погнали по сешкам…. А потом пофоткаемся …а потом поедим

Погулять, может быть куда-нибудь сходить, посплетничать, повеселиться

В любое удобное время дружелюбно провести досуг

Прогулка по Павловскому парку до Садоводства Боде (или ещё где-нибудь)

Недавно в Питере, не хватает общения.

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