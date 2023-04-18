⬅️ Посмотреть ещё события в городе Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Сходить на выставку, обойти центр и вкусно покушать!)

фото пользователя Generalosa
прогуляться, перекусить

Ищу себе друзей в СПБ!) переехала три месяца тому назад🤪

Если ты творческий, эмпатичный, активный, разносторонний человечек - welcome

Посмотреть профиль @Generalosa
маленькое фото пользователя Tsymb_al
маленькое фото пользователя Alex1993
маленькое фото пользователя Yan_Komlev
маленькое фото пользователя N__S
маленькое фото пользователя Nastasiar
маленькое фото пользователя Ohnonono
маленькое фото пользователя VioletCat4444
маленькое фото пользователя Keily
маленькое фото пользователя polin.ink
маленькое фото пользователя Rubi_Roid
маленькое фото пользователя Yous
маленькое фото пользователя Marquezz
маленькое фото пользователя ssonyush
маленькое фото пользователя Wwettt
маленькое фото пользователя Brgr
маленькое фото пользователя Olesya_Moiseenco
16 участников
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Evgeny707

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогуляться, выпить, перекусить (пообщаться)

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Aleksandraz

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Недавно в Питере, не хватает общения.

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя MarMikh

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Прогулка по Павловскому парку до Садоводства Боде (или ещё где-нибудь)

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя ILIS

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

В любое удобное время дружелюбно провести досуг

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя sokol76

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Заниматься творчеством. Снять короткометражку, юмор, музыка.

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Ksuxa

Санкт-Петербург → другое

Погулять, может быть куда-нибудь сходить, посплетничать, повеселиться

Откликнулось 40 участников

маленькое фото пользователя ksushaaprel

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу создать компанию

Откликнулось 106 участников

маленькое фото пользователя Hoshi

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сходить в Эрмитаж

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Erniana

Санкт-Петербург → пообщаться

Пообщаться, ищу друзей

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Lin_deman

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Блин блинский, погнали по сешкам…. А потом пофоткаемся …а потом поедим

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Ann.li

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Сходить в барчик и найти друзей в новом городе :)

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Trapper

Санкт-Петербург → пообщаться

Дискуссия на тему: Космический вестерн

Откликнулись 2 участника

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новая социальная сеть для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди попутчиков в путешествие, погулять, ходить в зал, с кем снимать квартиру, или просто поговорить в чате

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!