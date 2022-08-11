Санкт-Петербург
Сходить на выставку Балабанова

сходить на мероприятие

Его фильмы полны аллегорий, отражений того времени. Было бы круто посмотреть выставку.

От пользователя @Zdfhkl

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Лето;) гулять, кушать, разговоры на высокие темы )))

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