Его фильмы полны аллегорий, отражений того времени. Было бы круто посмотреть выставку.

От пользователя @Zdfhkl

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