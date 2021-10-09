Санкт-Петербург
сходить на тусовку с фрибаром 6 мая
сходить на мероприятие
купила билет на 6 мая, а идти не с кем
От пользователя @anfwcr
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