Санкт-Петербург
Сходить на Стражей Галактики, пока они ещё идут 🙈

фото пользователя ANASTASIA.Nastia
прогуляться, перекусить

Хочу сходить в кино, 19 или 20/06.
Рассмотрю и другие варианты фильмов, но в первую очередь хочу на Стражей Галактики)
Есть кто-то, кто тоже их ещё не видел?

От пользователя @ANASTASIA.Nastia

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