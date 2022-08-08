Санкт-Петербург
Сходить на Стражей Галактики, пока они ещё идут 🙈
Хочу сходить в кино, 19 или 20/06.
Рассмотрю и другие варианты фильмов, но в первую очередь хочу на Стражей Галактики)
Есть кто-то, кто тоже их ещё не видел?
От пользователя @ANASTASIA.Nastia
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