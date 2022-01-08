сходить на мероприятие

От пользователя @Darya

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Санкт-Петербург → Другое Погулять с собаками, попивая кофеек 🐕

Санкт-Петербург → Другое Напиться и забыться ☺️

Санкт-Петербург → Другое Покататься на велике

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по весеннему Петербургу

Санкт-Петербург → Другое Сходить в Эрмитаж

Санкт-Петербург → Другое С пришедшей весной гулять на Коменде

Санкт-Петербург → Другое Просто велопрогулка

Санкт-Петербург → Другое Найти того с кем можно душевно поговорить, покидать мемы ))

Санкт-Петербург → Другое Прогулка пешком или на велосипеде

Санкт-Петербург → Другое Замутим уличный фотосет. (Я-фотограф, ты- модель)

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