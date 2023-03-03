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От пользователя @Darya

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Санкт-Петербург → Другое Ищу подругу, чтобы гулять летом по Питеру

Санкт-Петербург → Другое Я мама в декрете. Хочу пообщаться, Можкт совместные прогулки с детьми.

Санкт-Петербург → Другое Поболтать, сходить в бар, кино, на концерт

Санкт-Петербург → Другое погулять, потусить, поесть, да что угодно

Санкт-Петербург → Другое Сходить в тир

Санкт-Петербург → Другое Просто повыпендриваться🤓

Санкт-Петербург → Другое Найти подружку, в будущем лучшую)

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по городу, зайти в кафе

Санкт-Петербург → Другое Друзья, где вы?..

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться да развеяться.

Санкт-Петербург → Другое Хочу сходить в бар/клуб

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